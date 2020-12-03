От Селены Гомес до главного инфекциониста США: названы люди года по версии издания People

Звезды / Новости
3 декабря 2020
Cosmo

Журнал People традиционно назвал людей года — почетное звание в непростом 2020-м получили четверо человек: Селена Гомес, Реджина Кинг, Джордж Клуни и главный инфекционист США Энтони Фаучи. Фото обложек появилось в официальном инстаграм издания. 

Селена Гомес в этом году выпустила новый альбом, запустила собственную линейку косметики, активно принимала участие в протестах Black Lives Matter и откровенно делилась с подписчиками своими психологическими проблемами, обращая внимание на тему ментального здоровья.

Реджина Кинг также активно выступала против полицеского произвола после убийства Бреонны Тейлор и регулярно напоминала о важности голосования на выборах. 

Джордж Клуни продолжал активно заниматься благотворительностью, жертвуя средства на борьбу с коронавирусом и помощь пострадавшим от взрывов в Бейруте. 

Ну и, конечно же, Энтони Фаучи, которого издание назвало «успокаивающим голосом разума для взволнованной нации». Инфекционист все это время находился и продолжает находиться на передовой борьбы с коронавирусом. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/people, instagram.com/selenagomez
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