Кто стал женщиной года 2020 по версии Billboard

Звезды / Новости 23 ноября 2020

Cosmo

По традиции в начале зимы все популярные издания подводят итоги и составляют рейтинги. Одним из первых стартовало музыкальное издание Billboard, которое сегодня назвало женщину года 2020.

Итак, в этот раз почетное звание досталось... Cardi B. В 2020-м ее трек WAP уверенно занял первое место в чарте Billboard Hot 100 и покорил TikTok. Кроме того, в расчет была взята и активная социальная и политическая позиция звезды, которую точно можно назвать не только певицей, а и инфлюенсером.

Cardi B поблагодарила издание и поклонников за поддержку: «Спасибо моим фанатам Bardigang! Спасибо за то, что поддерживали меня, пока весь мир критиковал каждый мой шаг, без вас меня не было бы здесь и я не смогла бы использовать свой голос, чтобы изменить мир», — написала звезда.

Поздравляем!