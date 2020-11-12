Кто заменит Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей»

Звезды / Новости
12 ноября 2020
Cosmo

Мадс Миккельсен

Недавно мы рассказывали тебе о том, что Джонни Депп лишился роли в третьей части «Фантастических тварей» из-за прогрыша в деле против таблоида The Sun — суд признал, что он избивал свою экс-жену. И пока поклонники актера ведут открытую войну против Эмбер Херд в соцсетях и призывают бойкотировать новый фильм с ее участием, студия Warner Bros. уже нашла замену ее бывшему супругу.

Так, по информации издания Deadline, роль Гриндевальда в продолжении «Фантастических тварей» скорее всего достанется 54-летнему датскому актеру Мадсу Миккельсену, более всего известному по роли Ганнибала Лектера в сериале «Ганнибал».

Мадс Миккельсен «Фантастические твари»

Именно на Миккельсена, по словам инсайдеров, делает главную ставку режиссер фильма Дэвид Йейтс, хотя переговоры все еще продолжаются. Несмотря на изменения в касте и продолжающуюся пандемию, премьера предварительно состоится в ноябре следующего года, как и планировалось. 

Ждем окончательного решения студии и, конечно же, сам фильм!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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