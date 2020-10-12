Кудри и копна золотистых волос: Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости ради новой роли

Звезды / Новости 12 октября 2020

Cosmo

Неожиданное перевоплощение. Ради новой роли актриса Анджелина Джоли кардинально изменила внешность: из роковой шатенки звезда превратилась в романтичную блондинку с нежными кудрями и копной золотистых волос.

В новом образе мы увидим актрису в фильме «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» — сказочной истории о том, как жилось известным персонажам до того, как Алиса оказала в кроличьей норе, а Питер — в Нетландии. В фильме Анджелине досталась роль их матери. Да-да, по задумке авторов сценария Алиса и Питер — родные брат и сестра.