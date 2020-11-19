Квентин Тарантино напишет роман по мотивам фильма «Однажды в… Голливуде»

Звезды / Новости 19 ноября 2020

Cosmo

Кажется, Квентин Тарантино, который не раз заявлял о своем уходе из кино, всерьез решил сменить профессию. По крайней мере, на некоторое время. Так, легендарный режиссер уже успел заключить контракт с издательством Harper Collins — он напишет книгу, которая станет приквелом к его фильму «Однажды… в Голливуде» с Брэдом Питтом, Леонардо Дикаприо и Марго Робби в главных ролях. Новинка, которая, по предварительным данным, выйдет следующим летом, расскажет читателю о событиях, предшествующих сюжету киноленты.

Но на этом Тарантино не собирается останавливаться. Также он напишет книгу под названием Cinema Speculation, в которой соберет рецензии, эссе и личные заметки о кино 70-х годов. Обе книги можно будет прочитать в бумажном и электронном варианте, а также прослушать в формате аудио.

Ждем с нетерпением!