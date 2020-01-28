Лена Данэм появилась на обложке Cosmopolitan UK в пижаме украинского бренда

Звезды / Новости 28 января 2020

Cosmo

Новый повод для гордости: американская актриса Лена Данэм появилась на обложке британского Cosmopolitan в наряде от украинского бренда — зефирно-розовой пижаме Sleeper. Такая красочная обложка — эксклюзив, подготовленный специально для подписчиков журнала, и не появится в продаже. Хотя мы уверены, что этот выпуск захотела бы получить в свою коллекцию каждая cosmogirl.

Так, на обложке разместили портрет Ланы крупным планом и оставили только один вынос с темой номера — минималистично, свежо и очень красиво! Стиля добавила и знаковая пижама из коллекции бренда Sleeper FW 19/20, который успел полюбиться голливудским знаменитостям: ранее в таких же пижамах бренда были замечены Милли Бобби Браун и Бри Ларсон.