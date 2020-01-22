Леопардовые лосины и стальной пресс: Дженнифер Лопес поразила поклонников смелым образом

Звезды / Новости 22 января 2020

Cosmo

Не устаем восхищаться фигурой и силой воли 50-летней Дженнифер Лопес! Звезда много времени проводит в зале и результат, как говорят, налицо. На днях звезда попала в объектив папарацци и снова заставила всех нас себе завидовать.

Так, Джей Ло в очередной раз похвасталась идеально подтянутой фигурой и кубиками пресса, умело подчеркнув свои формы нарядом — яркими леопардовыми лосинами и минималистичным кроп-топом. Кажется, Дженнифер — одна из немногих, кому действительно идут подобные луки!