Леопардовые лосины и стальной пресс: Дженнифер Лопес поразила поклонников смелым образом

Звезды / Новости
22 января 2020
Cosmo

Не устаем восхищаться фигурой и силой воли 50-летней Дженнифер Лопес! Звезда много времени проводит в зале и результат, как говорят, налицо. На днях звезда попала в объектив папарацци и снова заставила всех нас себе завидовать.

Так, Джей Ло в очередной раз похвасталась идеально подтянутой фигурой и кубиками пресса, умело подчеркнув свои формы нарядом — яркими леопардовыми лосинами и минималистичным кроп-топом. Кажется, Дженнифер — одна из немногих, кому действительно идут подобные луки! 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: instagram @jlo
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