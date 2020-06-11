Это надо видеть: Дэвид Бекхэм прочел на камеру главу из «Гарри Поттера»

Звезды / Новости 11 июня 2020

Cosmo

Британский футболист присоединился к инициативе «Harry Potter at home», в рамках которой знаменитости во время карантина читали отрывки из книг о юном волшебнике. Такие видео уже записали Дэниел Рэдклифф, Дакота Фаннинг и Эдди Редмэйн.

Бекхэм же себе в напарники взял шотландского актера Дэвида Теннанта, который исполнил роль Барти Крауча-младшего в четвертой части «поттерианы». Вместе они прочли 11-ю главну из первой книги о Поттере, где описывается матч по квиддичу.

«Очень рад стать частью этого чудесного проекта и поделиться магией Гарри Поттера с фанатами по всему миру, в том числе с моей дочериью Харпер. С мячом мне всегда было проще, чем с книгой в школе, но я постарался изо всех сил ради своих детей», — отметил Дэвид.

Получилось здорово, правда?