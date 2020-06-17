Личный опыт: Алла Костромичева рассказала, что помогло ей избавиться от проблем с кожей лица

Звезды / Новости
17 июня 2020
Cosmo

Алла Костромичева

Лицо — первое, на что мы обращаем внимание, когда знакомимся с человеком. И во многом от того, насколько оно ухожено, зависит и первое впечатление окружающих. Но что делать с проблемной кожей лица, которая доставляет дискомфорт многим девушкам и не становится лучше даже после использования самых дорогих бьюти-средств? Ответ на этот вопрос знает супермодель и ведущая проекта «Топ-модель по-украиски» (Новый канал) Алла Костромичева.

«Если у вас есть проблемы с кожей, в первую очередь, нужно проверить гормональный фон. Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Лично мне очень помогли противозачаточные таблетки* в период, когда у меня были большие проблемы с кожей. Никакого лишнего веса и других побочных эффектов не последовало, просто нужно правильно подобрать таблетки. В гормональной терапии нет ничего ужасного — это обычный стереотип».

Алла Костромичева фото

На пути к идеальной коже лица стоит также пересмотреть свои привычки и режим питания.

«На 99% состояние вашей кожи зависит от того, что у вас внутри. То есть того, правильно ли вы питаетесь, не засоряете ли организм всякой гадостью, употребляете ли fast food и алкоголь. Также на состояние кожи влияет непереносимость некоторых продуктов, например, глютена», — отметила Алла.

*Прежде чем начинать прием какого-либо лекарственного препарата, проконсультируйтесь со специалистом. 

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Фото: instagram.com/alla
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