Личный опыт: Алла Костромичева рассказала, что помогло ей избавиться от проблем с кожей лица

Звезды / Новости 17 июня 2020

Cosmo

Лицо — первое, на что мы обращаем внимание, когда знакомимся с человеком. И во многом от того, насколько оно ухожено, зависит и первое впечатление окружающих. Но что делать с проблемной кожей лица, которая доставляет дискомфорт многим девушкам и не становится лучше даже после использования самых дорогих бьюти-средств? Ответ на этот вопрос знает супермодель и ведущая проекта «Топ-модель по-украиски» (Новый канал) Алла Костромичева.

«Если у вас есть проблемы с кожей, в первую очередь, нужно проверить гормональный фон. Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Лично мне очень помогли противозачаточные таблетки* в период, когда у меня были большие проблемы с кожей. Никакого лишнего веса и других побочных эффектов не последовало, просто нужно правильно подобрать таблетки. В гормональной терапии нет ничего ужасного — это обычный стереотип».

На пути к идеальной коже лица стоит также пересмотреть свои привычки и режим питания.

«На 99% состояние вашей кожи зависит от того, что у вас внутри. То есть того, правильно ли вы питаетесь, не засоряете ли организм всякой гадостью, употребляете ли fast food и алкоголь. Также на состояние кожи влияет непереносимость некоторых продуктов, например, глютена», — отметила Алла.

*Прежде чем начинать прием какого-либо лекарственного препарата, проконсультируйтесь со специалистом.