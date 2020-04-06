Лицом в торт: Кэти Перри и Орландо Блум объявили пол будущего ребенка очень оригинальным способом

Звезды / Новости 6 апреля 2020

Cosmo

Певице Кэти Перри не занимать креативности. Так, о своей беременности звезда объявила в новом клипе, позируя в нем уже с заметно округлившимся животиком. А пол ребенка она сообщила… опубликовав фото жениха и будущего папы, Орландо Блума, всего измазанного розовым кремом. «Это девочка», — лаконично подписала забавный снимок певица.

По заявлениям инсайдеров, приближенных к паре, Кэти и Орландо безумно рады тому, что у них будет дочь. «Они оба очень рады, что у них будет ребенок. И оба в восторге от того, что это девочка. Они счастливы, что сейчас могут сфокусироваться на таком удивительном и позитивном событии. Для них обоих это очень счастливый способ отвлечь свое внимание», — рассказал анонимный источник изданию People.