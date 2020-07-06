Лідія Таран прокоментувала чутки про роман з лідером гурту «Бумбокс» Андрієм Хливнюком

Звезды / Новости
6 июля 2020
Cosmo

Лидия Таран личная жизнь

Якщо ти давно слідкуєш за творчістю гурту Бумбокс, то точно пам`ятаєш чуттєву пісню «Happy End», присвячену тій, хто «новини веде на якомусь каналі», і кому Андрій Хливнюк — «точно не пара». Після того, як пісня побачила світ у 2006 році, ходили чутки про те, що у ній музикант звертається до ведучої новин Лідії Таран. Оскільки сам Андрій в інтерв`ю Каті Осадчій вирішив чутки не підтверждувати і не спростовувати, ведуча «Світського життя» розпитала про ймовірний роман зі співаком саму Лідію. 

Лидия Таран Хлывнюк

«Андрій насправді — хай-левел митець (митець високого рівня — прим. ред.), і це просто образи. Я навіть цю пісню не чула, мені потім хтось сказав, що є така пісня і там про новини. Я тоді на Новому каналі вела «Репортер». Це був такий час, коли всі тусять ввечері, ви молоді дуже, постійні вечірки, концерти, ви постійно десь ходите, вільні люди... Мені так сказали, що там про мене, але це не факт. Найпевніше, це був просто образ. Усі митці придумують собі образи, муз. Це добре», — відзначила Таран. 

Як би там не було, ще раз послухати цю круту пісню точно не буде зайвим. 

4 5 4
Фото: instagram.com/lidiyataran
Спецпроекты
Топ-7 самых актуальных

трендов этого лета
Реклама
Читайте также
1
Топ-7 самых актуальных трендов этого лета
2
«Они еще не нашли свой дом», – инсайдер о жизни Меган и Гарри в Лос-Анджелесе
3
Канье Уэст хочет баллотироваться в президенты США
4
Образ дня: Белла Хадид в брюках с принтом обложки Playboy
5
Как Виктория и Дэвид Бекхэмы поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Ушла эпоха: умер легендарный композитор Эннио Морриконе

На 92-м году жизни.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Канье Уэст будет бороться за пост президента США

Вот это поворот! 

Звезды / Новости

«Это был не первый раз, когда он проводил время в ее доме»: Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец-то помирились

Ради детей.   

Stay home with Cosmopolitan
1
Без макияжа и в защитной маске: Дженнифер Энистон эмоционально обратилась к поклонникам в Instagram
2
В Китае обнаружили новый опасный вирус, который может привести к очередной пандемии
3
Дуже зворушливо: Настя Каменських, Monatik, Алла Костромічова та інші українські зірки привітали випускників з закінченням школи
4
«Это первый препарат, который показал снижение уровня смертности среди пациентов c Covid-19», — глава ВОЗ о научном прорыве британских ученых
5
Олену Зеленську, в якої виявили коронавірус, терміново госпіталізували
Звезды / Новости

Ким Кардашьян — не миллиардерша: журнал Forbes сделал новое громкое заявление

Серьезно?

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Тяжелое решение: Кейт Миддлтон и принц Уильям могут отправить принца Джорджа в школу-интернат

Следуя королевским традициям. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Вдвоем и без одежды: новая девушка Брайана Остина Грина опубликовала пикантное видео с актером

Во все тяжкие.

Читайте также
1
Топ-7 самых актуальных трендов этого лета
2
Все лучшее — детям: как оформить недвижимость на имя ребенка
3
«Ми хочемо привернути увагу молоді та навчити її технікам, які через малий попит на ринку поступово зникають», — кажуть дизайнери Gunia project 
4
Модная битва: Тина Кароль против Роузи Хантингтон-Уайтли
5
Скрытый смысл: почему Кейт Миддлтон надела синее платье для визита в больницу Норфолка
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Не только с Илоном Маском: Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу с известным актером

Драма продолжается.

Звезды / Новости
Это интересно

Принцесса Диана гордилась бы: принц Гарри записал важное и очень трогательное видео в честь дня рождения матери

До слез!  

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости

Джиджи Хадид вышла в прямой эфир и рассказала о том, как проходит ее беременность

Выглядит свежо! 

Звезды / Новости

Влюблены по уши: Бен Аффлек и Ана де Армас смеются и не могут отвести друг от друга взгляд на прогулке в Лос-Анджелесе

Какая же все-таки романтичная пара!

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Это интересно

Как сейчас выглядит сексуальный бойфренд Саманты из «Секса в большом городе» — 49-летний актер Джейсон Льюис

Помнишь этого красавчика? 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Стала мамой, а через год — еще и дважды бабушкой: в семье 44-летней певицы Sia пополнение

Отличные новости!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Драма продолжается: новая причина соперничества принца Гарри и Меган Маркл с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Очень неожиданно!    

Звезды / Новости

Анна Тринчер рассказала о том, сколько зарабатывала на съемках сериала «Школа»

Начистоту. 

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Очень важный повод: Брэд Питт впервые после развода вернулся в дом Анджелины Джоли

Хороший знак?  

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.