Лідія Таран прокоментувала чутки про роман з лідером гурту «Бумбокс» Андрієм Хливнюком

Звезды / Новости 6 июля 2020

Cosmo

Якщо ти давно слідкуєш за творчістю гурту Бумбокс, то точно пам`ятаєш чуттєву пісню «Happy End», присвячену тій, хто «новини веде на якомусь каналі», і кому Андрій Хливнюк — «точно не пара». Після того, як пісня побачила світ у 2006 році, ходили чутки про те, що у ній музикант звертається до ведучої новин Лідії Таран. Оскільки сам Андрій в інтерв`ю Каті Осадчій вирішив чутки не підтверждувати і не спростовувати, ведуча «Світського життя» розпитала про ймовірний роман зі співаком саму Лідію.

«Андрій насправді — хай-левел митець (митець високого рівня — прим. ред.), і це просто образи. Я навіть цю пісню не чула, мені потім хтось сказав, що є така пісня і там про новини. Я тоді на Новому каналі вела «Репортер». Це був такий час, коли всі тусять ввечері, ви молоді дуже, постійні вечірки, концерти, ви постійно десь ходите, вільні люди... Мені так сказали, що там про мене, але це не факт. Найпевніше, це був просто образ. Усі митці придумують собі образи, муз. Це добре», — відзначила Таран.

Як би там не було, ще раз послухати цю круту пісню точно не буде зайвим.