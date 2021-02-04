Like father, like daughter: Ленни Кравиц стал лицом аромата YSL

Красота / Новинки
4 февраля 2021
Cosmo

Харизматичный, мужественный и сексуальный Ленни Кравиц — лицо нового мужского аромата Y Le Parfum от Yves Saint Laurent. Кандидатуры, более подходящей для смелого, модного и вечно молодого аромата, действительно не найти. Лаванда и лавандин придают парфюму соблазнительную бархатистость, табак, ваниль звучат сильно и в то же время вкрадчиво, миндаль, кедр и пачули оставляют незабываемое послевкусие.

Создатель Y Le Parfum, легендарный Доминик Ропьон, делится:

“Создавая этот аромат, я хотел поэкспериментировать с чистотой фужерных парфюмов, но в то же время усилить силу и чувственность классическогоY Eau De Parfum”.

Кампейн снял фотограф и режиссер Антон Корбейн, известный работами с Depeche Mode, U2 и Coldplay. Он в полной мере соотвествует духу Ленни, который выглядит именно таким, каким мы привыкли его видеть: кожаная косуха на голое тело, дреды и...бесконечная уверенность в себе.

Аромат очень скоро появится в продаже — если ты еще не купила подарок бойфренду ко Дню всех влюбленных, это идеальный вариант!

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Автор: Дарья Горгиевска
Фото: YSL
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