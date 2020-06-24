Лили-Роуз в прошлом: Тимоти Шаламе был замечен за поцелуями с 30-летней мексиканской актрисой

Звезды / Новости 24 июня 2020

Cosmo

Всего несколько месяцев назад, в апреле, в прессе появилась информация о расставании одной из самых красивых молодых пар в западном шоу-бизнесе — 21-летней Лили-Роуз Депп и 24-летнего Тимоти Шаламе. После этого поговаривали о том, что у актера роман с Селеной Гомес, однако имя его настоящей новой возлюбленной мы узнали лишь сейчас.

Так, на днях Шаламе был замечен на одном из пляжей мексиканского побережья в компании 30-летней мексиканской актрисы Эйсы Гонсалес. На эксклюзивных кадрах издания DailyMail можно увидеть, как звезды целуются, веселятся, загорают и просто наслаждаются обществом друг друга.

Сами Гонсалес и Шаламе пока никак не прокомментировали свой роман, однако нам кажется, что их совместные кадры во многом говорят сами за себя. Как тебе эта парочка?