Лили-Роуз в прошлом: Тимоти Шаламе был замечен за поцелуями с 30-летней мексиканской актрисой

Звезды / Новости
24 июня 2020
Cosmo

Тимоти Шаламе личная жизнь 2020

Всего несколько месяцев назад, в апреле, в прессе появилась информация о расставании одной из самых красивых молодых пар в западном шоу-бизнесе — 21-летней Лили-Роуз Депп и 24-летнего Тимоти Шаламе. После этого поговаривали о том, что у актера роман с Селеной Гомес, однако имя его настоящей новой возлюбленной мы узнали лишь сейчас. 

Так, на днях Шаламе был замечен на одном из пляжей мексиканского побережья в компании 30-летней мексиканской актрисы Эйсы Гонсалес. На эксклюзивных кадрах издания DailyMail можно увидеть, как звезды целуются, веселятся, загорают и просто наслаждаются обществом друг друга. 

Тимоти Шаламе новая девушка 2020

Сами Гонсалес и Шаламе пока никак не прокомментировали свой роман, однако нам кажется, что их совместные кадры во многом говорят сами за себя. Как тебе эта парочка? 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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