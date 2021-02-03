Лишние килограммы и отсутствие одежды по размеру: Блейк Лайвли рассказала о своих комплексах после третьих родов 

Звезды / Новости
3 февраля 2021
Cosmo

Во время третьей беременности Блейк Лайвли и после нее мы не уставали отмечать, насколько красиво, женственно и гармонично она выглядит. Однако самой актрисе этот период дался очень нелегко. Как призналась звезда в своих сториз в инстаграм, после рождения дочери она страдала от жутких комплексов из-за изменений в фигуре и не только. По словам Блейк, ей пришлось самой создавать себе наряды на выход, поскольку у брендов и в магазинах не было вещей ее размера. 

«Я сама соединила блузу Lanvin и платье из Net-a-Porter, чтобы создать этот милый образ (на фото ниже — прим. ред.), потому что ни у кого не было семплов, которые подошли бы мне после родов. Куча вещей из магазинов мне тоже не подошли. Очень много вещей. Это не очень хороший месседж для женщин, когда их тела не соответствуют тому, что предлагают бренды. Это отталкивает и сбивает с толку», — отметила звезда. 

«Хотела бы я чувствовать себя тогда настолько уверенно, как сейчас, год спустя. Это тело подарило мне ребенка и производило запас необходимой пищи для него. Это же просто чудо! Но вместо того, чтобы испытывать гордость, я страдала от неуверенности. Просто потому, что не влезала в одежду. Каким же глупым  мне это кажется сейчас», — добавила Лайвли. 

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Фото: Gettyimages
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