Ложная тревога: Пэрис Хилтон прокомментировала слухи о своей беременности 

Звезды / Новости
28 июля 2021
Cosmo

Сегодня утром мы, вслед за рядом западных СМИ, писали о том, что Пэрис Хилтон и ее жених Картер Реум впервые станут родителями. Однако, радостные новости оказались преждевременными. Об этом сообщила сама светская львица в новом выпуске своего подкаста.

Так, в нем Пэрис поблагодарила всех за сообщения с поздравлениями и добрыми словами в свой адрес, однако отметила, что пока не беременна. Впрочем, по словам звезды, она планирует «заняться этим вопросом сразу после свадьбы». 

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Фото: instagram.com/parishilton
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