Ложная тревога: Пэрис Хилтон прокомментировала слухи о своей беременности

Звезды / Новости 28 июля 2021

Cosmo

Сегодня утром мы, вслед за рядом западных СМИ, писали о том, что Пэрис Хилтон и ее жених Картер Реум впервые станут родителями. Однако, радостные новости оказались преждевременными. Об этом сообщила сама светская львица в новом выпуске своего подкаста.

Так, в нем Пэрис поблагодарила всех за сообщения с поздравлениями и добрыми словами в свой адрес, однако отметила, что пока не беременна. Впрочем, по словам звезды, она планирует «заняться этим вопросом сразу после свадьбы».