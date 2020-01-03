Лучшая новость дня: 47-летняя Камерон Диаз впервые стала мамой
Отличные новости от Камерон Диаз: 47-летняя звезда впервые стала мамой. У актрисы и ее мужа Бенджи Мэддена родилась дочь, которую они назвали Реддикс. Счастливой новостью новоиспеченная мамочка поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте.
Публикация от Cameron Diaz (@camerondiaz) 3 Янв 2020 в 10:20 PST
«Мы невероятно счастливы начать новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она покорила наши сердца и пополнила нашу семью», — написала Камерон. Также звезда сообщила о том, что они с мужем хотят сохранить приватность, поэтому фотографиями дочери и каким-либо подробностями (кроме того, что она очень милая!) пока делиться не будут.
Как же мы рады!