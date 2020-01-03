Лучшая новость дня: 47-летняя Камерон Диаз впервые стала мамой

Звезды / Новости
3 января 2020
Cosmo

Камерон Диаз родила все подробности

Отличные новости от Камерон Диаз: 47-летняя звезда впервые стала мамой. У актрисы и ее мужа Бенджи Мэддена родилась дочь, которую они назвали Реддикс. Счастливой новостью новоиспеченная мамочка поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Cameron Diaz (@camerondiaz) 3 Янв 2020 в 10:20 PST

«Мы невероятно счастливы начать новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она покорила наши сердца и пополнила нашу семью», — написала Камерон. Также звезда сообщила о том, что они с мужем хотят сохранить приватность, поэтому фотографиями дочери и каким-либо подробностями (кроме того, что она очень милая!) пока делиться не будут. 

Как же мы рады!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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