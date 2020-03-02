Лучшая жена: Виктория Бекхэм трогательно поддержала мужа перед первым матчем его футбольной команды

Звезды / Новости 2 марта 2020

Cosmo

В первый день весны в Лос-Анджелесе состолся первый матч футбольной команды «Интер Майами», совладельцем которой является Дэвид Бекхэм. Поддержать его пришли Ева Лонгория, Лив Тайлер, сын Бруклин со своей новой девушкой и, конечно же, жена Виктория.

Перед началом поединка дизайнер опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото мужа, на котором тот просто светится от счастья. «Я так горжусь тобой! Вы только посмотрите на эту улыбку», — подписала кадр Вики.

А уже после матча, в котором, к слову, клуб Дэвида проиграл «Лос-Анджелесу» со счетом 0-1, звезда поделилась с подписчиками совместным фото с мужем, сделанным на трибуне для болельщиков. «Я просто в востороге. Целую», — написала Вики, отметив в подписи любимого.

Лучшая поддержка!