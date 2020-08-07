Муж мечты: что принц Гарри подарил Меган Маркл на день рождения

Звезды / Новости 7 августа 2020

Cosmo

Во вторник, 4 августа, Меган Маркл отметила свое 39-летие. В важный день герцогиню поздравили Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, королева Елизавета и не только — правда, в дистанционном режиме. А вот рядом с именинницей в праздничный день были лишь мама Дория Рэгланд, принц Гарри и малыш Арчи.

Как сообщают западные источники, Гарри приготовил для жены праздничный ужин из трех блюд (правда, с маленькой помощью тещи), а затем преподнес подарки: ожерелье, дизайн которого разработал сам, и рамочку с портретом, также сделанную собственными руками.

Кроме того, герцог заказал для любимой большой шоколадный торт и украсил дом шариками. Конец вечера супруги провели только вдвоем, так как Дория взяла присмотр за маленьким Арчи на себя. Идеально!