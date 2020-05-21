Лучший муж: принц Гарри сделал невероятно романтичный подарок Меган Маркл в честь их второй годовщины

Звезды / Новости
21 мая 2020
Cosmo

Во вторник, 19 мая, принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину со дня своей свадьбы. Как рассказывали ранее инсайдеры, праздничный день они провели с малышом Арчи в семейном кругу, отключив все телефоны и отказавшись от рабочих дел. А сегодня издание Us Weekly раскрыло тайну того, какой же подарок супруги сделали друг другу. 

«Меган сделала для Гарри открытку своими руками и написала на ней трогательное послание, в котором еще раз напомнила, как сильно его любит. Гарри же, в свою очередь, удивил Меган огромный букетом роз и кольцом которой ей очень нравится», — поделилась с изданием источники. 

via GIPHY

Очень романтично!

 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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