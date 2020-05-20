Лучший папа: Брэдли Купер умилил сеть прической с обручем на прогулке с крошкой Леей

Звезды / Новости
20 мая 2020
Cosmo

Несмотря на строгие правила изоляции, Ирина Шейк совсем не против, что время от времени ее бывший возлюбленный Брэдли Купер забирает крошку Лею к себе. Поговаривают, что отношения между бывшими заметно потеплели: Брэдли Купер и Ирина Шейк даже отпраздновали вместе День матери!

И пока поклонники гадают, сойдутся ли они снова, мы не можем налюбоваться папой Брэдли на прогулке с дочерью. Так, вчера отец и дочь попали в объектив папарацци: Лея в модной юбке-плиссе и лакированых туфельках, а Брэдли — с детским ободком на голове, чтобы порадовать дочь. Какие же они милые!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@celebs_in_touch) 18 Тра 2020 р. о 9:06 PDT

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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