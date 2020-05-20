Лучший папа: Брэдли Купер умилил сеть прической с обручем на прогулке с крошкой Леей

Звезды / Новости 20 мая 2020

Cosmo

Несмотря на строгие правила изоляции, Ирина Шейк совсем не против, что время от времени ее бывший возлюбленный Брэдли Купер забирает крошку Лею к себе. Поговаривают, что отношения между бывшими заметно потеплели: Брэдли Купер и Ирина Шейк даже отпраздновали вместе День матери!

И пока поклонники гадают, сойдутся ли они снова, мы не можем налюбоваться папой Брэдли на прогулке с дочерью. Так, вчера отец и дочь попали в объектив папарацци: Лея в модной юбке-плиссе и лакированых туфельках, а Брэдли — с детским ободком на голове, чтобы порадовать дочь. Какие же они милые!