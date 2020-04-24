Лучший папа: Джейсон Стэтхэм прокатился со своим 2-летним сыном на маленьком мотоцикле

Звезды / Новости 24 апреля 2020

Cosmo

Кто действительно рад карантину, так это, как нам кажется, дети звездных родителей, которые в обычные дни редко бывают дома из-за своей постоянной занятости. Вот уже второй раз за последнее время Джейсон Стэтхэм попал в объективы фотографов со своими двухлетним сыном Джеком. И если в первый раз знаменитый папочка учил малыша кататься на крошечном велосипеде, то сейчас мужчины перешли на транспорт серьезнее — мини-мотоцикл. Актер сидел за спиной у сына, контролируя движение, и, несмотря на невозмутимый вид, точно умилялся моментом, как и вся сеть.

Лучший папа!