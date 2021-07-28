Луна в тельце: новая коллекция украинского бренда Lutiki

Мода / Fashion news 28 июля 2021

Cosmo

Стилист и художник по костюмам Соня Солтес продолжает работу над брендом-сериалом Lutiki. В новой серии Terra, посвященной возврату к истокам, представлены украшения: подвеска в виде перевернутой бычьей головы, чокер, сложенный из тотемных крестов, и уже полюбившиеся публике спиралевидные браслеты из латуни с позолотой. Разработку одежды Солтес поставила на паузу, адаптировав для коллекции главный бестселлер Lutiki, асимметричную майку из хлопка — теперь ее украшает металлический крюк в форме бычьего рога.

Дизайнер играет с символами цикличности жизни, духовной и физической силы. Применяет магнетизм в буквальном смысле — моносерьга-рог, повторяющая дизайн традиционных островных украшений, держится на мочке уха при помощи магнита.

Первой метафизику нового релиза Lutiki опробовала на себе певица Луна — она снялась в лукбуке коллекции в роли натурщицы к штудиям скульптора Константина Бранкузи. Его пластичными работами творческая команда вдохновлялась работая над съемкой.