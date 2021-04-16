Любимая парфюмированная свеча Дженнифер Энистон

Красота / Новинки
16 апреля 2021
Cosmo

Мы любим парфюмированные свечи и готовы жечь их каждый вечер. Солидарна с нами и Дженнифер Энистон, которая в одном из недавних интервью таблоиду People сказала:

«У меня есть любимая свеча с потрясающим, очень приятным ароматом. Вообще-то у меня их много: несколько в разных комнатах дома, а также они есть в трейлерах на съемках. Обожаю тонкий запах розы, который создает в помещении очень сексуальную и уютную атмосферу. Аромат сохраняется надолго после того, как свеча перестает гореть».

Актриса говорит о роскошной Byredo Burning Rose, которую можно купить в сети Aromateque. Если аромат розы тебе не по душе, вот еще несколько отличных вариантов:

Diptyque Dancing Ovals scented candle Figuier с нотой спелого инжира

Aperitivo in Terrazza Candle, Acqua di Parma с сочным цитрусовым ароматом

Tea with friend o`clock, The Homest с аккордами бергамота, черного чая и ванили

Griotte, Inro с ароматом вишни, ванили и амбры

Дарья Горгиевска

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Автор: Дарья Горгиевска
Фото: Getty Images
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