Любимая парфюмированная свеча Дженнифер Энистон

Красота / Новинки 16 апреля 2021

Cosmo

Мы любим парфюмированные свечи и готовы жечь их каждый вечер. Солидарна с нами и Дженнифер Энистон, которая в одном из недавних интервью таблоиду People сказала:

«У меня есть любимая свеча с потрясающим, очень приятным ароматом. Вообще-то у меня их много: несколько в разных комнатах дома, а также они есть в трейлерах на съемках. Обожаю тонкий запах розы, который создает в помещении очень сексуальную и уютную атмосферу. Аромат сохраняется надолго после того, как свеча перестает гореть».

Актриса говорит о роскошной Byredo Burning Rose, которую можно купить в сети Aromateque. Если аромат розы тебе не по душе, вот еще несколько отличных вариантов:

Diptyque Dancing Ovals scented candle Figuier с нотой спелого инжира

Aperitivo in Terrazza Candle, Acqua di Parma с сочным цитрусовым ароматом

Tea with friend o`clock, The Homest с аккордами бергамота, черного чая и ванили

Griotte, Inro с ароматом вишни, ванили и амбры

Дарья Горгиевска