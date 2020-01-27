Любимый внук: принц Уильям получил еще один титул от королевы Елизаветы II

Звезды / Новости 27 января 2020

Cosmo

Пока Меган Маркл и принц Гарри, потерявшие свои титулы «Их Королевских Высочеств» , наслаждаются началом своей новой жизни в Канаде, монаршая семья занимается распределением обязанностей между оставшимися ее членами. Так, принц Уильям, к примеру, на днях получил от Елизаветы II титул лорда и был назначен верховным комиссаром Генеральной Ассамблеи церкви Шотландии.

В этой роли герцог Кембриджский будет представлять королеву на официальных мероприятиях, а также на ежегодной встрече Ассамблеи, которая пройдет в мае.

Что же, новый титул — новые обязанности. Уверены, принц Уильям с ними справится!