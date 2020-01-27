Любимый внук: принц Уильям получил еще один титул от королевы Елизаветы II

Звезды / Новости
27 января 2020
Cosmo

Пока Меган Маркл и принц Гарри, потерявшие свои титулы «Их Королевских Высочеств» , наслаждаются началом своей новой жизни в Канаде, монаршая семья занимается распределением обязанностей между оставшимися ее членами. Так, принц Уильям, к примеру, на днях получил от Елизаветы II титул лорда и был назначен верховным комиссаром Генеральной Ассамблеи церкви Шотландии. 

В этой роли герцог Кембриджский будет представлять королеву на официальных мероприятиях, а также на ежегодной встрече Ассамблеи, которая пройдет в мае.

Что же, новый титул — новые обязанности. Уверены, принц Уильям с ними справится! 

5 5 1
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Лучшее место для

зимнего отдыха
Читайте также
1
В английском словаре появился глагол, связанный с Меган Маркл
2
«Я чувствовала себя жертвой», – Селена Гомес о романе с Джастином Бибером
3
Кейт Миддлтон представила новый проект, посвященный Холокосту
4
Мишель Обама и украинка Надежда Шпаченко получили премию Grammy
5
Снова вместе: Ченнинг Татум и Джесси Джей вышли в свет
Звезды / Новости

«Никогда не была счастливее, чем сейчас»: как Меган Маркл чувствует себя после переезда в Канаду

Новая жизнь. 

Звезды / Новости

Сильно похудела и постарела: певицу Адель раскритиковали за внешний вид после сброшенных 20 кг

В сеть попали новые фото звезды — и поклонники серьезно обеспокоены.  

Звезды / Новости

Шок: погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

И его 13-летняя дочь... 

Loading...
Звезды / Новости

Осталась верна себе: стало известно, почему Рианна рассталась со своим бойфрендом-миллиардером

Несмотря на то, что они до сих пор любят друг друга.

Звезды / Новости
Надо прочитать

«Я просто перестала есть»: Тейлор Свифт рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Виной тому — волна хейта, что обрушилась на певицу, когда ей было всего 18. И только сейчас Тейлор решилась заговорить об этом.  

Звезды / Новости
Это интересно

Как две капли воды: подросший принц Луи поразил сходством со старшим братом на новых фото

Малыш сходил в Музей науки вместе с няней.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Впервые: Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

С юмором. 

Звезды / Новости
Надо прочитать

«Гарри мне должен»: отец Меган Маркл сделал новое скандальное заявление

Ужасный поступок, на наш взгляд.

Звезды / Новости

После слухов об измене певца: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на грани развода?

Супруги посещают семейного психолога.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Брэд наговорил много лишнего»: Анджелина Джоли остро отреагировала на речь бывшего мужа на SAG Awards

Она буквально «раздавлена из-за неуважения, которое Питт проявил к ней».   

Звезды / Новости

«Это немного смущает»: Брэд Питт рассказал о сексуальном прозвище, которое ему дал Леонардо ДиКаприо

Хм…

Звезды / Новости
Надо прочитать

«Я собираюсь их остановить до того, как они доберутся до меня»: принц Гарри выступил против сериала «Корона»

Герцог настроен решительно.

Звезды / Новости

«Это изменило их отношения»: что сделал Брэд Питт, чтобы добиться прощения Дженнифер Энистон

Мужской поступок.

Звезды / Новости
Надо прочитать

Мільярдери також плачуть: колишній хлопець Ріанни просить американські таблоїди видалити їх спільні фото

Фото 2017 року!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Пошли на примирение: Бред Питт и Анджелина Джоли выпустят коллекцию розового шампанского

Лед тронулся!

Читайте также
1
Лучшее место для зимнего отдыха
2
Принц Вільям отримав новий титул від королеви Єлизавети II
3
Как выглядит самый модный пиджак нового сезона
4
20 модных вещей, которые преобразят ваш офисный дресс-код
5
Скандал: абсолютно голая Наоми Кэмпбелл в съемке Vivienne Westwood
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.