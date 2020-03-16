Магия вне Хогвартса: Дэниел Рэдклифф анонсировал возвращение Гарри Поттера

Звезды / Новости 16 марта 2020

Cosmo

Все мы обожаем историю о мальчике, который выжил. Поэтому любые слухи о возвращении культовых персонажей и перезапуске вселенной Гарри Поттера — это приятные новости.

И вот в недавнем интервью IGN Дэниел Рэдклифф рассказал о возможном возвращении на экраны нашей любимой «поттерианы». Актер предположил, что история будет иметь продолжение в виде телесериала или еще одного фильма (или нескольких фильмов):

«В конце концов, Джоан Роулинг создала настолько многогранную вселенную, что можно идти дальше и работать над историей. Мне интересно наблюдать, как фильмы продолжают жить своей жизнью спустя столько лет. Но я уверен, мы еще увидим другую интерпретацию. Знаю, я не последний Гарри Поттер, которого увижу в своей жизни», — признался актер.

И хотя Дэниел официально не подтвердил информацию о возвращении своего персонажа на экраны, это все равно хорошие новости. Думаем, в ближайшее время мы увидим что-то новое и интересное.