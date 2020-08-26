Маколей Калкін святкує 40-річчя: 5 причин, чому ми любимо «Сам удома» вже стільки років

Звезды / Новости 26 августа 2020

Cosmo

Цьогоріч американському комедійному фільму «Сам удома» виповнилося 30 років, а 26 серпня Маколей Калкін, виконавець ролі маленького Кевіна, святкує 40-річчя.

Важко повірити у те, що минуло стільки років від прем’єри найулюбленішого різдвяного фільму мільйонів. Із нагоди дня народження головного актора ми вирішили з’ясувати, чому цей фільм полюбляють переглядати на зимові свята й досі.

Святкова атмосфера

Пригадуєш червоно-зелено вбраний дім сімейства Маккаллістерів? Або ж красуню-ялинку у самому серці Нью-Йорка, куди Кевін приїхав у другій частині фільму? Стрічка «Сам удома» наповнена святковими вогниками, різдвяним одягом і новорічним декором, у який хочеться вбрати і власну оселю.

Влучні жарти

Особисто наші улюблені епізоди фільму «Сам удома» пов’язані з тим, як Кевіну довелося втерти носа двом бандитам. Коли Гаррі та Марв потерпають від міні-пасток Кевіна, хочеться не співчувати, а голосно сміятися. Але й окрім цих моментів, у стрічці знайдеться безліч влучних жартів чи кадрів, які викликають усмішку.

Смаколики

Здається, за тим, як Кевін ласує морозивом, смакує піцою чи печивом, можна спостерігати вічно! Тому перед переглядом фільму варто обов’язково запастися смачненьким.

Різдвяна музика

Фільм «Сам удома» можна впізнати із заплющеними очима за допомогою різдвяних мелодій, які постійно звучать у ньому. Після перегляду фільму хочеться залишатися у його атмосфері, тому пропонуємо додати до свого зимового плейлисту саундтреки з улюбленого різдвяного фільму.

Доброта й любов

І найголовніше — «Сам удома» вчить нас бути добрішими і не забувати, що світом керує любов. Як би Кевін не сердився на свою маму та рідню чи хотів проводити більше часу наодинці, він все одно сумує і робить висновок, що зимові свята варто завжди проводити у веселому сімейному колі.

Текст: Дар`я Андрійчук