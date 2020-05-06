Малышу Арчи — год! Как принц Гарри и Меган Маркл празднуют первый день рождения сына

Звезды / Новости 6 мая 2020

Cosmo

Сколько изменений произошло в жизни Гарри и Меган с момента появления на свет их сына Арчи! И большинство из них – ради самого крохи, который сегодня празднует свой первый день рождения.

Нам уже известно, что молодые родители запланировали на этот особенный день! Подробностями поделилась Кэти Николл, королевский биограф. Например, праздничный торт для именин Меган Маркл будет готовить собственноручно — из органических продуктов и без сахара, а сам праздник пройдет в узком семейном кругу у бассейна в Малибу, а не в Великобритании, как планировалось раньше.

Также в планах — Zoom-вечеринка, на которую приглашены братики и сестра крохи Арчи, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Поговаривают, что Джордж, Луи и Шарлотта очень скучают за младшим братиком и сожалеют, что не смогут вживую поздравить его в его первый день рождения, как и прабабушка Елизавета II.