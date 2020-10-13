«Мама забороняла мені скакати на скакалці, бо це непристойно, коли груди трусяться»: Ольга Фреймут розповіла про власне виховання

Звезды / Новости 13 октября 2020

Cosmo

Сьомий прямий ефір шоу «Танці з зірками» пройшов без звичних скандалів між Ольгою Фреймут та Катериною Кухар. Однак цього разу телеведуча наважилася на чергове відверте зізнання — так, зірка розповіла про те, що випуск, присвячений сексуальній латині, став для неї справжнім викликом. Однією з причин, які заважають Ользі по-справжньому розкрити свою сексуальність, стали установки, яких вона не може позбутися з дитинства.

«Моя мама, коли у мене вже з`явилося декольте, забороняла мені скакати на скакалці, бо казала, що це дуже непристойно, коли груди трусяться. Уявляєте, як мене виховували? На дискотеках, коли інші танцювали, я думала: «Боже, які безгузді танці!» І стояла собі біля батареї нікому не потрібна», — згадала Ольга.

Після виступу Ольги Фреймут та Іллі Падзіни Катерина Кухар подарувала телеведучій скакалку, на що та відзначила, що вона, мабуть, має допомогти їй залікувати дитячі травми. Що скажеш про такі принципи виховання: все правильно чи перебір?