Мамины копии: дочери Милы Йовович спели песню на русском

Звезды / Новости 9 апреля 2020

Cosmo

Дочки Миллы Йовович проводят карантин весело и интересно. Недавно актриса рассказала, что 12-летняя Эвер занимается русским языком каждый день и, судя по новому видео, уроки не проходят бесследно.

На днях в Instagram 12-летней Эвер появилось видео, в котором она вместе со своей младшей сестрой Дэшиел исполняет песню «Антошка». Несложно заметить, что девочки поют практически без акцента.

«Мы делаем все возможное, чтобы наши дни были продуктивными и позитивными в эти трудные времена. Мы надеемся, что это поможет улыбнуться»‎, - сказано под видео.

К слову, Мила Йовович уже не впервые публично гордится успехами старшей дочери. Ранее она размещала в своем аккаунте видео, в котором Эвер читает на русском. Девочка, которая с детства изучает русский, даже написала сочинение на кириллице. Получилось чудесно!