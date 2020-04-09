Мамины копии: дочери Милы Йовович спели песню на русском
Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 12 Май 2019 в 12:23 PDT
Дочки Миллы Йовович проводят карантин весело и интересно. Недавно актриса рассказала, что 12-летняя Эвер занимается русским языком каждый день и, судя по новому видео, уроки не проходят бесследно.
На днях в Instagram 12-летней Эвер появилось видео, в котором она вместе со своей младшей сестрой Дэшиел исполняет песню «Антошка». Несложно заметить, что девочки поют практически без акцента.
Публикация от Ever Gabo Anderson (@evergaboanderson) 7 Апр 2020 в 4:46 PDT
«Мы делаем все возможное, чтобы наши дни были продуктивными и позитивными в эти трудные времена. Мы надеемся, что это поможет улыбнуться», - сказано под видео.
К слову, Мила Йовович уже не впервые публично гордится успехами старшей дочери. Ранее она размещала в своем аккаунте видео, в котором Эвер читает на русском. Девочка, которая с детства изучает русский, даже написала сочинение на кириллице. Получилось чудесно!
Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 30 Мар 2020 в 2:58 PDT