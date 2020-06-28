Марго Робби сыграет в женской версии «Пиратов Карибского моря»

Звезды / Новости
28 июня 2020
Cosmo

Обожаешь все части «Пиратов Карибского моря» и уже пересмотрела их не один десяток раз? У нас для тебя отличная новость: в недалеком будущем на большие экраны выйдет новая версия легендарного фильма, главные роли в котором достанутся женщинам. В частности, как сообщает The Hollywood Reporter, к касту присоединилась Марго Робби. Продюсером фильма для Disney выступит Джерри Брукхаймер, который работал над предыдущими частями франшизы.

Марго Робби

Отметим, что новый проект, который сейчас находится на стадии разработки, не будет продолжением классической серии и не имеет ничего общего с перезапуском «Пиратов Карибского моря», над которым сейчас работает создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин (и в котором не будет принимать участия Джонни Депп). По словам сценариста фильма Кристины Ходсон, нас ждут новые персонажи и новая история. 

Ждем с нетерпением!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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