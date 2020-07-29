Mary Kay представив інноваційну новинку в підтримку благодійного проєкту

Красота / Новинки 29 июля 2020

Cosmo

Благодійний проєкт «Рожевий змінює життя» від Mary Kay продовжує підтримувати жінок, яких спіткала проблема раку молочної залози. В рамках проєкту українське відділення бренду за підтримки Благодійного Фонду «Здоров`я жінки і планування сім`ї» пропонує жінкам, які перенесли операцію з видалення злоякісної пухлини молочної залози, пройти програму реабілітації за рахунок благодійних внесків. Щороку Mary Kay запускає спеціальну продукцію, частина коштів від продажу якої спрямована на фінансування програми реабілітації.

В рамках програми жінки проходять комплекс відновлювальних процедур, отримують консультації провідних фахівців, спілкуються з психологами та іншими жінками, яких спіткав цей діагноз. Програма допомагає відновити не лише фізичний, а й психологічний стан. На сьогодні курс реабілітації пройшли вже понад 1500 жінок, на реабілітацію перераховано вже понад 5 мільйонів гривень.

Проєкт «Рожевий змінює життя» повністю фінансується за рахунок зібраних коштів від продажу спеціальної продукції Mary Kay. У 2020-му році такою продукцією став «Інтелектуальний» бальзам для губ з інноваційної лімітованої колекції бренду. Це унікальний продукт smart-косметики. Компоненти бальзаму вступають у реакцію зі шкірою та утворюють унікальний колір на губах, що реагує на рівень pH та температуру вашого тіла, змінюючи інтенсивність кольору. А отже, на губах кожної красуні відтінок бальзаму виглядатиме по-різному, проте личитиме на 100%, адже проявить саме «твій» унікальний відтінок! Тож #проявихарактер — будь саме такою, якою хочеш ти.

35 гривень від продажу кожного бальзаму для губ перераховуються на рахунок БФ «Здоров’я жінки та планування сім’ї» на підтримку програми реабілітації жінок, що зіткнулися з раком грудей. Приєднуйся до благодійного руху #проявихарактер разом із Mary Kay. Змінюй відтінки — змінюй життя!