«Маск навещал ее несколько раз в неделю»: свидетель рассказал в суде, что Эмбер Херд регулярно изменяла Джонни Деппу

Звезды / Новости 20 июля 2020

Cosmo

Чем дальше в лес… Тем более шокирующие подробности об отношениях Эмбер Херд и Джонни Деппа всплывают наружу! Так, на днях в суде дал свои показания новый свидетель Алехандро Ромеро, консьерж дома, в котором владеет пентхаусом Джонни Депп. По его словам, бывшая супруга актера Эмбер Херд во время его отсутствия регулярно звала в гости… Илона Маска!

«С марта 2015 года регулярно поздно вечером, примерно с 23 до полуночи, к госпоже Херд приходил господин Маск. Во время его первых визитов мисс Херд звонила мне и просила пропустить его в гараж, а затем — в пентхаус. После нескольких таких визитов она предоставила господину Маску пульт для доступа к гаражу и пентхаусу мистера Деппа. Думаю, мистер Маск навещал ее несколько раз в неделю, и он всегда приходил, когда мистера Деппа не было дома», — рассказал Алехандро.

Свидетель также отметил, что никогда не видел на Эмбер следов домашнего насилия. Ранее в защиту Джонни Деппа выступили и его бывшие возлюбленные, Вайнона Райдер и Ванесса Паради.





