Убийство Джорджа Флойда, массовые протесты и черные квадраты в соцсетях звезд: все, что нужно знать о происходящем в США
Уже шестой день в США продолжаются массовые протесты, начало которым положило убийство афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе. Мужчина был задержан четырьмя полицейскими по подозрению в использовании фальшивой купюры в 20 долларов. Пока на задержанного надевали наручники, один из полицейских — Дерек Шовин — около семи минут прижимал коленом шею Флойда, в результате чего тот умер от асфиксии.
На видео с места событий слышно, как задержанный несколько раз говорит полицейским о том, что он не может дышать. По показаниям судмедэкспертов, еще двое полицейских также давили на спину Джорджа, не давая ему вдохнуть. Сейчас Дерек Шовин обвиняется в убийстве, а его коллеги уволены с работы.
#justiceforgeorge pic.twitter.com/1t9z19EnIn— WBRon (@baltimoreAkh) May 26, 2020
Протесты начались в штате Минессота, где и произошло трагическое событие, и вскоре распространились на другие штаты. В ряде городов, в которых наряду с мирными протестами было зафиксировано наибольшее количество грабежей, случаев вандализма и конфликтов с полицией, введен комендантский час.
Не остались в стороне от трагического события и звезды, которые активно присоединяются к демонстрантам. Кроме того, в сети запустили флешмоб Blackout Tuesday, в ходе которого крупнейшие бренды и компании остановили свою работу, а знаменитости, среди которых Дженнифер Лопес, Рианна, Тимоти Шаламе и другие, — разместили в своих соцсетях черные квадраты, символизирующие поддержку движения Black Lives Matter.
Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 2 Чер 2020 р. о 10:08 PDT
Допис, поширений Timothée Chalamet (@tchalamet) 1 Чер 2020 р. о 11:06 PDT
Допис, поширений badgalriri (@badgalriri) 1 Чер 2020 р. о 10:55 PDT