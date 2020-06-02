Убийство Джорджа Флойда, массовые протесты и черные квадраты в соцсетях звезд: все, что нужно знать о происходящем в США

Звезды / Новости 2 июня 2020

Cosmo

Уже шестой день в США продолжаются массовые протесты, начало которым положило убийство афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе. Мужчина был задержан четырьмя полицейскими по подозрению в использовании фальшивой купюры в 20 долларов. Пока на задержанного надевали наручники, один из полицейских — Дерек Шовин — около семи минут прижимал коленом шею Флойда, в результате чего тот умер от асфиксии.

На видео с места событий слышно, как задержанный несколько раз говорит полицейским о том, что он не может дышать. По показаниям судмедэкспертов, еще двое полицейских также давили на спину Джорджа, не давая ему вдохнуть. Сейчас Дерек Шовин обвиняется в убийстве, а его коллеги уволены с работы.

Протесты начались в штате Минессота, где и произошло трагическое событие, и вскоре распространились на другие штаты. В ряде городов, в которых наряду с мирными протестами было зафиксировано наибольшее количество грабежей, случаев вандализма и конфликтов с полицией, введен комендантский час.

Не остались в стороне от трагического события и звезды, которые активно присоединяются к демонстрантам. Кроме того, в сети запустили флешмоб Blackout Tuesday, в ходе которого крупнейшие бренды и компании остановили свою работу, а знаменитости, среди которых Дженнифер Лопес, Рианна, Тимоти Шаламе и другие, — разместили в своих соцсетях черные квадраты, символизирующие поддержку движения Black Lives Matter.