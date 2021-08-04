Мать принцессы Евгении Сара Фергюсон прокомментировала скандальные фото Джека Бруксбэнка в компании моделей

Звезды / Новости 4 августа 2021

Cosmo

На днях муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк оказался в эпицентре громкого скандала — причиной послужили фото папарацци, на которых он отдыхает на яхте в Италии в компании моделей. Супруга бизнесмена, которая на тот момент находилась в Англии с пятимесячным сыном Августом, решила не комментировать снимки, однако за нее это сделала ее мать Сара Фергюсон.

«Джек, который попал на первые полосы, — невероятно порядочный человек. Он один из моих самых любимых людей. На самом деле, я зову его Джеймсом Бондом. Он просто супергерой из моей книги, и он отличный отец, потрясающий муж», — отметила женщина в эфире The One Show на канале BBC.

Провокационные фото же, по мнению Фергюсон, были сделаны в тот момент, когда ее зять просто выполнял свою работу.

«Эта история, конечно же, полностью сфабрикована. Он амбассадор Casamigos (бренд по производству текилы, который был одним из спонсоров благотворительно вечера на острове Капри, ради которого и прибыл в Италию Бруксбэнк — прим. ред.) и он просто выполнял свою работу. Думаю, что очень важно это прояснить просто ради Джека».

Интересно, согласна ли с мнением матери сама Евгения.