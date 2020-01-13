Майли в прошлом: Лиам Хемсворт был замечен за страстными поцелуями с известной моделью

Звезды / Новости 13 января 2020

Cosmo

После расставания с Майли Сайрус Лиам Хемсворт активно искал свою вторую половинку и, кажется, наконец-то нашел. После расставания с Мэддисон Браун актер начал встречаться с моделью Габриэллой Брукс, а на днях папарацци издания New Idea подловили влюбленных за страстными поцелуями на австралийском пляже Байрон-Бей.

Фото: instagram.com/liamhemsworthstuff

Судя по этим снимкам, Майли действительно в прошлом.