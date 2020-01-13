Майли в прошлом: Лиам Хемсворт был замечен за страстными поцелуями с известной моделью
После расставания с Майли Сайрус Лиам Хемсворт активно искал свою вторую половинку и, кажется, наконец-то нашел. После расставания с Мэддисон Браун актер начал встречаться с моделью Габриэллой Брукс, а на днях папарацци издания New Idea подловили влюбленных за страстными поцелуями на австралийском пляже Байрон-Бей.
Публикация от Liam Hemsworth Fan Account (@liamhemsworthstuff) 12 Янв 2020 в 12:47 PST
Публикация от Liam Hemsworth Fan Account (@liamhemsworthstuff) 12 Янв 2020 в 12:46 PST
Фото: instagram.com/liamhemsworthstuff
Судя по этим снимкам, Майли действительно в прошлом.