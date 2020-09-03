Меган Маркл и принц Гарри будут создавать фильмы и сериалы для Netflix

Звезды / Новости 3 сентября 2020

Cosmo

После отделения принца Гарри и Меган Маркл от королевской семьи, многие предполагали, что герцогиня вернется к актерской карьере. Однако супруги решили пойти немного другим путем — теперь они сами будут создавать фильмы и сериалы для... Netflix! Сообщается, что в среду Гарри и Меган подписали контракт со стриминговой платформой.

По словам самих герцогов Сассекских, они собираются создавать ценный и вдохновляющий контент для всей семьи — в частности, познавательные документальные фильмы о природе, а также проекты о сильных женщинах.

Выбор этих тем не удивителен, так как Гарри и Меган активно выступают за защиту окружающей среды и регулярно говорят о роли женщин во всех областях — в частности, в политике. Именно об этом Маркл недавно беседовала с известной американской феминисткой и журналисткой Глорией Стайнем во дворе своего дома.