Меган Маркл и принц Гарри судятся с папарацци: «Сделали дыры в заборе, чтобы заглянуть через него»

Звезды / Новости 24 июля 2020

Cosmo

Терпению принца Гарри и Меган Маркл пришел конец: молодая семья судится с папарацци за слишком назойливое внимание к ним и нарушение личных границ. Так, каждый день над домом пары пролетают дроны, пытаясь сделать хоть несколько кадров Меган, Гарри и малыша Арчи.

Недавно такие снимки были опубликованы в сети, а в подписи указано, что они были сделаны во время прогулки малыша Арчи с родителями, что не является правдой.

«Некоторые папарацци и средства массовой информации запускали беспилотники всего в 20 футах над их домом, иногда три раза в день, чтобы сделать фотографии пары и их маленького сына в их частном доме. Некоторые летали на вертолетах над задним двором их дома, начиная с 5:30 утра и до 7:00 вечера, при этом доставляя беспокойство соседям и их сыну изо дня в день. Другие же даже сделали дыры в заборе, чтобы заглянуть через него», — рассказал адвокат семьи.

Это уже слишком, согласна?