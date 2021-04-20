Меган Маркл передала личное письмо королеве после смерти принца Филиппа

Звезды / Новости 20 апреля 2021

Cosmo

На прошлых выходных королевская семья попрощалась с принцем Филиппом, супругом королевы Елизаветы II, который умер в возрасте 99 лет. Среди тех, кто проводил герцога в последний путь, был и принц Гарри. А вот беременная Меган Маркл не смогла присутствовать на похоронах.

Но, как сообщают источники, бывшая герцогиня Сассекская не осталась в стороне. Меган Маркл передала королеве личное письмо с соболезнованиями, написанное от руки, а также венок. Последний состоял из акантусов, которые являются национальным цветком Греции, морского остролиста, что символизирует службу Филиппа в морской пехоте, и колокольчиков — как знак благодарности и вечной любви.

Надеемся, это хоть немного повлияло на потепление между «сбежавшими» Меган и Гарри и королевской семьей.