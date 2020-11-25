«Я держала в руках своего первенца, зная, что теряю второго ребенка»: Меган Маркл перенесла выкидыш

Звезды / Новости 25 ноября 2020

Cosmo

Меган Маркл рассказала о горе в их с принцем Гарри семье — в июле этого года она перенесла выкидыш. Об этом герцогиня впервые решилась рассказать в своей колонке для The New York Times. По ее словам, она «почувствовала резкую судорогу», когда меняла памперс малышу Арчи.

«Я опустилась на пол с Арчи на руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселая мелодия резко котрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Я держала в руках своего первенца, зная, что теряю второго ребенка», — призналась Меган.

«Через несколько часов я лежала на больничной койке, держа мужа за руку. Я почувствовала липкость его ладони и поцеловала его суставы, влажные от наших слез. Я смотрела на холодные белые стены, мои глаза потускнели. Я пыталась представить, как мы сможем исцелиться после этого», — добавила Маркл.

«Сидя на больничной койке и наблюдая за тем, как мой муж с разбитым сердцем пытается сделать все для того, чтобы собрать кусочки моего, я осознала, что единственный путь к исцелению — это спросить другого человека, в порядке ли он», — добавила Маркл.

Герцогиня отметила, что, несмотря на всю боль, решила поделиться своим опытом, чтобы призвать людей заботиться друг о друге в это непростое время — в частности, во время празднования Дня благодарения в США.

Наши соболезнования.