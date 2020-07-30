Меган Маркл проиграла первое судебное слушание против СМИ, которые разрушили отношения герцогини с отцом

Звезды / Новости 30 июля 2020

Cosmo

Только недавно мы писали о том, что Меган Маркл намерена судиться с британскими таблоидами, а сегодня уже есть первое судебное решение. Так, на днях состоялось первое судебное слушание по делу Меган Маркл против издательского дома Associated Newspapers. Напомним, бывшая герцогиня обвиняет СМИ в том, что те полностью разрушили ее отношения с отцом, опубликовав еще в 2018 личное письмо Меган Томасу Марклу.

И первое слушание герцогиня… Проиграла. Судья пришел к выводу, что все обвинения Меган основаны лишь на ее эмоциях и слишком субъективны. Кроме того, Меган Маркл теперь обязана еще и выплатить оппоненту кругленькую сумму в 80.000 $ за финансовые издержки.

Основное слушание состоится уже в августе.