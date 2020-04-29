Меган Маркл рассказала, как на самом деле британцы относятся к Кейт Миддлтон

Звезды / Новости 29 апреля 2020

Cosmo

Даже после своего отделения от королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри продолжают находиться под постоянным прицелом прессы. Более того, бывшей герцогине даже предстоит суд с британскими таблоидами, которые незаконно обнародовали подробности ее личной жизни. Как рассказывают инсайдеры, Меган очень подавлена из-за сложившейся ситуации и считает, что дворец и сами британцы не оказали ей поддержки в непростое время.

«Она считает, что если бы, к примеру, критиковали Кейт, никто бы не воспринимал это так спокойно. Если бы вдруг такая ситуация случилась с ней, королевская семья пересмотрела бы устаревшую систему отношений с прессой», — отмечают источники, близкие к Маркл.

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