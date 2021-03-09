«Это она довела меня до слез»: Меган Маркл рассказала всю правду об отношениях с Кейт Миддлтон в интервью Опре Уинфри

Звезды / Новости 9 марта 2021

Cosmo

Слухи о вражде между Меган Маркл и Кейт Миддлтон появляются в прессе регулярно. Особенно часто поклонники королевской семьи вспоминают инцидент перед свадьбой Меган с принцем Гарри, в ходе которого она якобы довела до слез Кейт. Всю правду о том случае и своих отношениях с герцогиней Кембриджской Маркл рассказала в сенсационном интервью Опре Уинфри, которое уже несколько дней обсуждают все.

«Нет, я не доводила ее до слез. Все было наоборот. И я говорю это не для того, чтобы унизить кого-либо. Это была действительно тяжелая неделя перед свадьбой, и она была чем-то расстроена. Но в итоге она признала свою вину, извинилась и передала мне цветы и записку с извинениями. Она сделала точно то же, что сделала бы я, если бы знала, что причинила кому-то боль. Просто взяла на себя ответственность за это. Что меня по-настоящему шокировало, так это то, что через шесть-семь месяцев после свадьбы меня обвинили в том, что это я довела Кейт до слез», — призналась Меган.

«На самом деле между нами не было ссоры. И я считают нечестным сейчас вдаваться в подробности, потому что она извинилась, а я ее простила», — добавила она.

Меган также отметила, что считает Кейт хорошим человеком и предположила, что опровергнуть ложную информацию об их конфликте ей не позволил дворец. По ее словам, их с Миддлтон отношения были напряженными из-за того, что СМИ, которым интересно «рассказывать о герое и злодее», постоянно сталкивали их лбами.