Меган Маркл резко высказалась о ситуации в Америке: «Единственное неправильное решение — это молчать»

Звезды / Новости
4 июня 2020
Cosmo

События, которые сейчас происходят в Америке, не оставили равнодушным никого. Следом за прочими знаменитостями и лидерами мнений, свою позицию озвучила Меган Маркл. Совсем недавно она вместе с крохой-сыном Арчи и принцем Гарри переехали в США, и недавнее происшествие по-настоящему шокировало герцогиню.

Поначалу Меган решила отстраниться от конфликта, но все же не смогла молчать долго. Сегодня герцогиня Сассексакая сделала первое официальное видеозаявления для The Telegraph, в котором сказала, что молчание — и есть самая главная ошибка. Ее и всего общества.

«То, что последнюю неделю происходит в нашей стране, в нашем штате и нашем родном Лос-Анджелесе — просто немыслимо. Молчать всю неделю было неправильно с моей стороны. Я просто не знала, что сказать. Но в итоге поняла, что единственное неправильное решение — это молчать.

Моя учительница всегда говорила, что нужно ставить нужды других людей превыше своих страхов. Эти слова навсегда отпечатались в моем сердце, и с ними я иду по жизни. О них же я думала чаще всего в минувшую неделю. Простите. Мне очень жаль, что вы растете в мире, в котором такое все еще может произойти», — обратилась ко всем Меган Маркл. Разделяешь ее позицию?

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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