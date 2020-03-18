Меган Маркл серьезно настроена бороться с коронавирусом: что уже делает герцогиня

Звезды / Новости 18 марта 2020

Cosmo

В период эпидемии коронавируса важно не поддаваться панике и тщательно следить за собственной гигиеной. Относительно последнего бывшая герцогиня Сассекская Меган Маркл уже приняла серьезные меры, чтобы обезопасить от вируса COVID-19 свою семью.

Так, точно известно, что Меган, Гарри и кроха Арчи проводят карантин уже в Канаде, куда только недавно вернулись из Лондона. К ситуации в мире пара отнеслась очень серьезно. Поговаривают, что больше всего Гарри беспокоится за состояние бабушки, 93-летней королевы Елизаветы и отца Чарльза. Меган же в свою очередь делает все возможное, чтобы обезопасить семью. Так, анонимный источник рассказал:

«Она требует, чтобы все члены ее команды, все люди, которые покупают продукты и выполняют поручения, постоянно носили латексные перчатки и соблюдали строгий гигиенический протокол. Меган и Гарри также очень благодарны за возможность провести время с его семьей до того, как началось это безумие с пандемией».