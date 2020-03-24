Меган Маркл сложила королевские полномочия, не дожидаясь официальной церемонии

Звезды / Новости 24 марта 2020

Cosmo

Только недавно мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри не смогут сложить свои королевские полномочия в связи с коронавирусом (официальная церемония должна была состоятся 31 марта в Лондоне), как сегодня стало известно, что Меган уже это сделала.

Так, Меган Маркл уже отказалась от титула. По сообщениях издания People бывшая герцогиня Сассекская на сайте своей благотворительной организации Smart Works Charity убрала все упоминания о себе как о королевской особе. Например, вместо фразы «Наш королевский покровитель, герцогиня..." теперь написано просто «Герцогиня Сассекская».

Смелый ход на опережение!