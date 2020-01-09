Меган в роли домохозяйки и Гарри с банкой пива в руке: в сети обсуждают скандальную обложку New York Post

Звезды / Новости 9 января 2020

Cosmo

Вчера мир потрясла новость о том, что Меган Маркл и принц Гарри намерены сложить королевские полномочия. На решение супругов уже отреагировала королева Елизавета, которую, по информации инсайдеров, оно очень расстроило. Не упустила возможности высказать свое мнение по поводу заявления герцогов Сассекских и пресса. Так, издание New York Post вышло с провокационной обложкой, на которой Меган изображена в роли домохозяйки в халате и с бигуди на голове, а Гарри — на диване с банкой пива в руке.

Журналисты назвали решение супругов «выйти» из королевской семьи Megxit по аналогии со всем известным Brexit.