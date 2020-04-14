«‎Меладзе жестко манипулировал нами»: Анна Седокова рассказала шокирующие вещи о «‎ВИА Гре»

Звезды / Новости 14 апреля 2020

Cosmo

Во время карантина в Instagram стали очень популярны прямые эфиры, с помощью которых бренды и звезды развлекают скучающих подписчиков. Выйти в онлайн решила и Анна Седокова, которая в совместном эфире с Олей Поляковой рассказала новые факты о группе «‎ВИА Гра» и о работе с продюсером колектива Константином Меладзе.

«Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: «Кто станет моей музой сегодня?». Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должна была доказывать, что ты лучше», — заявила Седокова.

Также она сделала свои выводы и насчет того, почему сейчас группа не так популярна.

«Мне кажется, у Кости больше не стоит на это все дело. А как только начинает приставать, ему сразу яички зажимают, и говорят: «Секундочку! Куда вы смотрите?». Я думаю, что это именно так, судя по его постоянному такому блаженному выражению лица…»

Рассказала Седокова и о том, что не дружит со своими бывшими напарницами по «‎ВИА Гре»:

«Мы объявили друг другу холодную войну. Она в принципе, до сих пор идет. Мы все очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим».