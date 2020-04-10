Вопреки словам мужа: Мелания Трамп призвала всех носить маски

Звезды / Новости 10 апреля 2020

Cosmo

Жена президента США Мелания Трамп записала видеообращение, в котором призвала людей носить маски и следовать мерам предосторожности. К съемке видео она ответственно подготовилась и помимо безупречного маникюра и укладки мы видим, что Мелания и сама запаслась медицинской маской.

«‎Рекомендую людям носить тканевые маски для лица в общественных местах, где трудно следовать мерам социального дистанцирования, вроде магазинов и аптек. Помните, что это не отменяет самоизоляцию. Это лишь еще один способ обезопасить свое здоровье», — отметила Мелания Трамп в видео.

Однако многих все же удивил тот факт, что Мелания отчасти противоречит словам Дональда Трампа. На прошлой неделе во время пресс-конференции в Белом доме он заявил, что не хочет носить маску и это «всего лишь рекомендация». Но позже он добавил, что, возможно, изменит свое мнение.