«Мені не подобається використання жіночої сексуальності для хайпу»: Jerry Heil подає до суду на репера, який образив її у своїй пісні 

Звезды / Новости
13 июля 2020
Cosmo

Не так давно мережею почав розповсюджуватися трек від репера-початківця Faynyy «Не Яна», у якому той заявляє про своє бажання «тр*хнути Jerry Heil». Співачка прокоментувала інцидент у своєму Instagram, повідомивши, що подає судовий позов на адресу виконавця. 

«Ніколи не була конфліктною — і от знову. Як я і писала, трек з приспівом «тр*хнути JH» я благополучно ігнорувала, поки мене не почали запалювати інфою про нього. Але цього для хайпу було мало, тому виконавець вирішив поставити його на рекламу! Що далі? Хлопець написав в сторіз, що якщо я не відреагую, він напише ще таких чудесних тречків! Але що сталося після моєї реакції? Чувак зняв відео, де каже, що НЕ ЦЕ мав на увазі, аргументувавши це неоспоримим фактом типу: «замініть «трахнути» на «поцілувати» — і у пісні набагато приємніший сенс. КЕП, ТОЧНО! А якщо змінити «тр*хнути» на «покатати на велику», виходить ще якийсь додатковий сенс Він заспівав те, що написав. Це не прямий ефір — на створення треку у людини йде час, і його достатньо, щоб усвідомити слова, які виконуєш.

Я яскраво пам’ятаю, як боялася ходити вулицями свого міста, бо в 13 років отримувала листи сексуального характера від сусіда. Як неодноразово прямо серед вулиці отримувала ляпаса по дупі від проїжджаючих повз крутих васильківських наїзників мотороллерів. Пам’ятаю, як боішся підняти очі, коли йдеш вулицею, бо компанія зліва вважає, що «кскскс» - чудовий спосіб тебе покликати. Таких ситуацій сталося з сотню лише зі мною. Але таких випадків — мільйони з мільярдами дівчат у світі! І тепер це саме відбувається в інтернеті. І виходить, можна навіть пісні такі випускати!

Чувак хоче хайпувати, я його не осуджую. Мені не подобається використання жіночої сексуальності для хайпу, та на жаль, немає поки жодної статті, яка би змусила його подумати над тим, ЩО він сказав. За процедурою, я змушена перед поданням позову проінформувати Faynyy про мої наміри і попросити видалити трек з усіх платформ і зняти відео-вибачення. Наголошую: конкретно я не ображена. Мені важливо, щоб цей випадок став прецедентом і щоб соціум перестав вважати, що говорити так з НЕЗНАЙОМОЮ дівчиною — це ок! Слова мають значення», — написала Jerry. 

Браво, Яна!

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Фото: instagram.com/thejerryheil
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