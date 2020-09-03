«Меня били, душили, агрессивно хватали»: Пэрис Хилтон рассказала о насилии со стороны бывших бойфрендов

Звезды / Новости 3 сентября 2020

Cosmo

Уже совсем скоро, 14 сентября, на официальном Youtube-канале Пэрис Хилтон можно будет увидеть документальный фильм «This Is Paris» — в нем светская львица откровенно расскажет об эмоциональном и физическом насилии, которому она подверглась в подростковом возрасте во время обучения в школе-интернате Provo Canyon School в Юте. Именно этот период, по ее словам, повлиял на ее дальнейшие отношения с мужчинами. О них Пэрис рассказала на днях изданию People.

«Я состояла во множестве абьюзивных отношений. Меня били, душили, агрессивно хватали. Я мирилась с вещами, с которыми никто не должен мириться», — призналась звезда.

Все отношения Хилтон, по ее же словам, начинались и развивались одинаково: «Сначала они все казались очень милыми парнями, и только потом показывали себя настоящих. Они ревновали и пытались контролировать меня. А затем наступал момент, когда они начинали оскорблять меня вербально, а также применять физическое насилие. Тогда я ничего не понимала о любви и отношениях. Мне казалось, что мужчины становятся безумными, потому что по-настоящему влюблены в меня. Оглядываясь назад, я не могу поверить, что позволяла так с собой обращаться».

Сейчас же Пэрис, которая уже около девяти месяцев встречается с бизнесменом Картером Реумом, счастлива в отношениях.

«С ним я чувствую себя в безопасности. До встречи с ним я думала, что не готова к нормальным отношениям. Но я так многому научилась у него. Я очень благодарна судьбе за то, что нашла свою вторую половинку», — резюмировала звезда.

Рады, что все ужасы уже позади!